На суровой Николаевщине депутат выстрелил в ногу мужчине из-за спиленного дерева

Главное: Депутат одного из ОТГ в Николаевской области повздорил с четырьмя мужчинами из-за спиленного дерева. В результате — одному из них чиновник выстрелил в ногу из травмата.

Детали: 22 марта ночью в Николаевской области в Первомайске между депутатом ОТГ и четырьмя мужчинами произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в результате конфликта чиновник выстрелил в одного из них.

44-летний житель района получил огнестрельное ранение ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда. Там у 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя мужчинами из-за его замечания о спиленном дереве. Во время схватки, защищаясь, он достал травмат и выстрелил, попав в одного из оппонентов.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства. Сотрудники полиции изъяли пистолет. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается выводов специалистов.

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