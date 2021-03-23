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Новости > На суровой Николаевщине депутат выстрелил в ногу мужчине из-за спиленного дерева

На суровой Николаевщине депутат выстрелил в ногу мужчине из-за спиленного дерева

Александр Панько
23.03.21 16:35
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На суровой Николаевщине депутат выстрелил в ногу мужчине из-за спиленного дерева

Главное: Депутат одного из ОТГ в Николаевской области повздорил с четырьмя мужчинами из-за спиленного дерева. В результате — одному из них чиновник выстрелил в ногу из травмата.

Детали: 22 марта ночью в Николаевской области в Первомайске между депутатом ОТГ и четырьмя мужчинами произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в результате конфликта чиновник выстрелил в одного из них.

44-летний житель района получил огнестрельное ранение ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда. Там у 46-летнего депутата одного из ОТГ возник конфликт с четырьмя мужчинами из-за его замечания о спиленном дереве. Во время схватки, защищаясь, он достал травмат и выстрелил, попав в одного из оппонентов.

В настоящее время проводится досудебное расследование уголовного производства. Сотрудники полиции изъяли пистолет. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается выводов специалистов.

В тему: В мае 2018 года в Никополе местный депутат устроил стрельбу прямо на сессии горсовета.

Тэги: общество, депутаты, Николаевская область, стрельба, Первомайск, новости Украины

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