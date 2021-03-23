Как оказалось, в Чернобыльской зоне происходит кое-что весьма странное

Главное: В Чернобыльской зоне исчезают воробьи. Об этом говорят местные специалисты.

Детали: В Чернобыльской зоне начали вымирать воробьи. Об этом в «Фейсбуке» сообщили эксперты из местного радиационно-экологического биосферного заповедника.

Отмечается, что во время проведения учета в прошлом году эти птицы не попали даже в пятерку наиболее распространенных птиц.

Информируется: «Синантропным видам птиц не хватает людей, даже если людям еще учиться и учиться сознательному и бережному отношению к природе».

Известно, что отмечается сокращение популяции как полевых, и так домашних воробьев, населяющих зону отчуждения и Украину в целом.

В тему: Недалеко от Чернобыля правоохранителя задержали группу рогоносцев-рецидивистов.