Пользователи смартфонов на Android столкнулись с серьезной проблемой

Главное: Сегодня многочисленные пользователи смартфонов на Android столкнулись с проблемами. Из-за сбоя многие приложения не работали.

Детали: Во вторник, 23 марта, в работе приложения на Android произошел глобальный сбой. Об этом сообщает DownDetector.

Многочисленные пользователи смартфонов получили оповещения, в которых говорилось о прекращении работы приложений.

Приложения на смартфонах не открывались или выдавали ошибки, причем среди них такие важные, как Gmail, многочисленные банковские приложения, Google Pay и другие.

Позже в Google сообщили, что проблема связана с системным приложением WebView, отвечающим за открытие веб-страниц в приложениях, которое и приводит некоторые приложения на Android к вылету.

Компания уже исправила ошибку в обновлении компонентов, которые приводили к закрытию приложений на Android. Для этого нужно установить из Google Play актуальные версии Android System WebView и браузера Chrome.

В тему: В конце минувшей недели в работе сервисов Facebook произошел глобальный сбой.