Красная карантинная зона в Украине продолжает расширяться

Главное: Львовскую область включили в красную карантинную зону. Данные обновили в Минздраве.
Детали: Во вторник, 23 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную карантинную зону из-за ситуации с COVID-19. В нее включили Львовскую область.
Отмечается, что в красной карантинной зоне также находятся Киев и Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
В оранжевой карантинной зоне пребывают Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Лишь одна область – Херсонская – находится в желтой карантинной зоне.
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