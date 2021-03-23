В Верховную Раду проходит пять партий, «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидирует с большим отрывом, — опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду Украины прошли бы пять партий. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 16 — 19 марта 2021 года компанией RTS (Роботизированные Телесистемы), сообщает «112.ua».

Так, по данным опроса, новый состав парламента выглядел бы так:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 23,3%

«Европейская солидарность» — 19,9%%

«Слуга народа» — 17,1%%

ВО «Батькивщина» — 9,6%.

«Партия Шария» — 5,0%.

Открытый источник

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

«Сила и честь» — 4,4%

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,4%

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2,1%

УДАР — 1,7%

«Голос» — 1,7%

«За майбутне» — 1,5%

«Объединение «Самопомич» — 1,4%

ВО «Свобода» — 1,3%

«Гражданская позиция» — 1,4%

«Оппозиционный блок» — 1,0%

«Национальный корпус» — 0,9%

«Народный фронт» — 0,6%.

В президентском опросе в первую тройку вошли нынешний президент Владимир Зеленский — 22,5%, экс-президент Петр Порошенко — 20,1 и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,1%.

Открытый источник

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от Covid-19 или этот процесс провален, 67,8% опрошенных ответили, что власть не справляется. 21,0% — затруднились с ответом, и только 11,2% уверены, что чиновники справляются с этим процессом.

Открытый источник

При этом 75,8% респондентов считают, что вакцинация провалена из-за непрофессионализма власти и влиянием политики на выбор вакцины.

Открытый источник

Также в соцопросе был пункт о том, как закрытие оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK повлияет на репутацию украинской власти в мире. Более половины опрошенных — 58,1% ответили, что репутация ухудшится. 12,8% считают, что репутация улучшится, и 17,1% — что останется без изменений.

Открытый источник

Компания RTS (Роботизированные Телесистемы) провела социологический опрос 16 — 19 марта 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса — телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.