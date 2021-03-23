Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные, 27-28 марта

Главное: На выходные в Украине продолжится потепление. Прогноз дали синоптики.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные, 27-28 марта. Синоптики обещают постепенное потепление.

По стране должно быть сухо и малооблачно. Осадки в виде дождей возможны лишь в некоторых западных областях.

Днем ожидается 7-14 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 3.

В Киеве должно быть сухо и в меру солнечно: днем плюс 8-10, а ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Карта погоды:

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