COVID-19 в Украине обновил рекорд смертности

Главное: Коронавирус в Украине унес 333 жизни. Заразились 11 476 людей.

Детали: COVID-19 в Украине наращивает обороты. Тревожную статистику на вторник, 23 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Выявили еще 11 476 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 2 519 больных, а выздоровели 8 044 человека.

Проведено 88 673 тестов: методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 122) и Львовской (995) областях, а также в Киеве (1 050).

Жертвами заразы стало рекордное число людей с начала пандемии – 333. Всего болезнь унесла уже 30 431 жизней.

За все время заболели 1 565 732 человека, а выздоровели 1 268 886 людей.

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