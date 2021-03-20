Корнейчук: Несмотря на активную кампанию по дискредитации, уровень доверия к Медведчуку растет

Дезинформационная кампания действующей власти, призванная подорвать доверие украинцев к народному депутату Украины, Виктору Медведчуку, неэффективна. Как сообщает FromUA, об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что средства массовой информации и эксперты, связные с Офисом Президента и с экс-президентом Петром Порошенко в последнее время работают синхронно в направлении дискредитации Медведчука. Говоря об оценке дезинформационных кампаний, он уточнил, что реальную картину нужно смотреть по рейтингам.

«А рейтинги показывают, что можно вести кампанию по дезинформации, но рейтинг ОПЗЖ все равно не падает и уровень доверия к Медведчуку тоже не падает. Такая вот эффективность», — подчеркнул аналитик, добавив, что советует черпать информацию из YouTube, потому что «там больше правды».

Как напоминает издание, народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.