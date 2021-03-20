В мире назревает катастрофическая нехватка еды

Главное: Природные бедствия, изменения климата, проблемы в сельском хозяйстве, усугубленные последствиями пандемии коронавируса грозят миру беспрецедентной нехваткой еды.

Детали: Никогда еще в истории продовольственная безопасность не сталкивалась с таким множеством новых угроз. Как сообщается на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, речь идет о природных катаклизмах, изменениях климата, проблемах в сельском хозяйстве, которые усугубляются последствиями пандемии коронавируса.

Эти опасности не только уносят жизни, но и вызывают отрицательные экономические последствия на уровне домохозяйств, регионов и стран, которые могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий.

Кроме того, как отмечается в докладе организации, в период с 2008 по 2018 гг миллиарды долларов были потеряны в результате снижения урожайности в результате стихийных бедствий. Это может привести к нарушениям цепочек поставки и также усугубить проблему голода.

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