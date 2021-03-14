Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса

Главное: В Норвегии три медицинских работника были госпитализированы с тромбами. Случилось это после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Детали: Троих медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, информирует газета Aftenposten.

«13 марта мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре», — отметил Норвежский институт здравоохранения.

Ранее в Хорватии умерла женщина, которая получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. Это был первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения препарата британо-шведской компании.

В тему: Сразу несколько европейских стран приостанавливают процесс вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Делается это из соображений предосторожности.