В Украине задержали двух кураторов «групп смерти»

Главное: В Украине задержали кураторов так называемых «групп смерти». Ими оказались несовершеннолетние девочки 13-ти и 15-ти лет.

Детали: За последние несколько месяцев украинская киберполиция задержала двух кураторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Ими оказались несовершеннолетние девочки, которых направили на принудительное лечение. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

По его словам, одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую — уже в нынешнем году в Кривом Роге Днепропетровской области.

«Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов — лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей», — сказал Сочка.

Правда, ни один из участников курируемых ими «групп смерти», к счастью, не покончил с собой.

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