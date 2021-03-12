В ВОЗ рассказали, умирают ли люди после вакцин от COVID-19

Главное: Люди не умирают после вакцинации от коронавируса. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич заявил, что вакцины от COVID-19 не убивают людей. Он сообщил, что уже привились более 268 миллионов людей во всем мире.

Представитель ВОЗ сказал: «До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19».

Также он добавил: «Мы знаем, что в качестве меры предосторожности несколько стран в ЕС приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, которые получили вакцину из этой конкретной партии. Данное решение было принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование».

Тарик Яшаревич отметил: «Польза от вакцинации продолжает перевешивать риски, вакцина может продолжать применяться во время проведения расследования тромбоэмболических событий».

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