Украинцам рассказали страшную правду о британском штамме коронавируса

Главное: В Украине сейчас циркулирует британский штамм коронавируса. По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, этот штамм оказался более опасным, чем предполагалось раньше.

Детали: Новый штамм коронавируса в Украине оказался более смертельным, чем считалось. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Коронавирус со времени своего появления имеет уже более 12 тыс. мутаций. Три из этих мутаций критичны для общественного здоровья, то есть они имеют влияние либо на распространение, либо на летальность, либо на тяжесть протекания. И эти три мутации привязаны к странам, где они выявлены. Британская была первая, южноафриканская и бразильская — три ключевых мутации отслеживает мир. В Украине сейчас зафиксирована циркуляция британского штамма», — сказал он.

По словам Ляшко, британский штамм оказался опаснее по нескольким параметрам.

«До сих пор считалось, что британский легче передается от человека к человеку и влияет на эпидситуацию, потому что увеличивается количество случаев. Сейчас появились публикации, которые показывают и большую смертность, чем от обычного штамма. Угроза существует», — сказал он.

В тему: В Украине обнаружили мутацию, которая характерна британскому, бразильскому и южноафриканскому штаммам коронавируса.