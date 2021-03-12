В Кривом Роге школьница наглоталась таблеток, решив покончить с собой

Главное: 15-летняя жительница Кривого Рога решила свести счеты с жизнью, выпив 40 таблеток анальгетика. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Детали: В Кривом Роге 15-летняя девушка решила покончить с собой. Девушка выпила 40 таблеток анальгетика. Эту информацию ТСН подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.

Как отмечается, происшествие произошло в четверг, 11 марта. Около 16:30 в 8-ю больницу Кривого Рога доставили девушку в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали «отравление».

«В полицию поступило сообщение от врачей 8-й горбольницы, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Представителями ювенальной превенции выясняются все обстоятельства данного происшествия», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

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Не так давно в одном из учебных заведений Боярки две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». Одну из них спасти не удалось. По данным полиции, причиной трагедии могли стать соцсети.