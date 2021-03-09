Для украинских школьников придумали новый урок

Главное: Школьников будут учить медиаграмотности. Новый предмет анонсировал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в наших школах урока медиаграмотности. Об этом глава государства заявил на форуме «Украина 30».

Владимир Зеленский сказал: «Наша страна находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире».

Он добавил: «Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно завершил школы: это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена».

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