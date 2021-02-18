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Новости > Епископ УПЦ объяснил, как уберечь детей от зависимости от соцсетей

Епископ УПЦ объяснил, как уберечь детей от зависимости от соцсетей

Александра Кудрявцева
18.02.21 15:09
841
Епископ УПЦ объяснил, как уберечь детей от зависимости от соцсетей

Главное: Для того, чтобы ребенок стал прислушиваться ко мнению родителей, а не блогеров в соцсетях, родителям важно выстроить отношения на доверии, любви и поддержке.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net, комментируя информацию о серии детских самоубийств в Украине, причиной которых, по одной из версий, стала суицидальная игра в соцсетях.

«В большинстве случаев крупнейшими авторитетами для современной молодежи являются не собственные родители или школьные педагоги, а блогеры, на которых молодые люди хотят быть похожими, которым подражают, которых копируют. Таким образом, блогер получает возможность влиять на многомиллионную аудиторию. Влиять словом, делом и собственным примером. Но не все блогеры имеют такие нравственные принципы, которые останавливали их от пропаганды зла, насилия, разврата и этической нищеты. Это, в свою очередь, может привести к страшным и непоправимым последствиям, таким как потеря здоровья или даже жизни», — отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что чрезмерное увлечение соцсетями, блогами и компьютерными играми фактически нивелирует желание учиться, общаться с родителями и проводить время не в «цифровом формате».

Владыка рассказал, как родители могут помочь детям избавиться от гаджет-зависимости.

«Важно помнить, что подросток не „уходит в телефон“ просто так. Поэтому для начала нужно постараться найти причину. Кроме того, следует ответить на целый ряд вопросов типа: не было ли стрессовой ситуации, которая спровоцировала „цифровые увлечения“, были ли трудности в общении, учёбе? Возможно, через игру и гаджет подросток пытается убежать от проблем, которые возникли в его реальной жизни? Ответы на эти вопросы смогут много рассказать о том, что делать дальше», — отметил архиерей.

Кроме того, как подчеркнул владыка Виктор, родителям обязательно нужно идти на диалог, выслушать ребенка, но не разговаривать с ним с позиции власти и силы, а постараться найти компромисс.

Также родителям нужно помочь ребёнку установить временные ограничения для пребывания в интернете.

По словам епископа Виктора, если существует опасность компьютерной зависимости, когда подросток больше года проводит ежедневно по 7-8 часов перед экраном гаджета, то можно применить и радикальные действия — забрать электронное устройство.

«Однако тут нужно сохранить один принцип: „забрав стул, подставь табуретку“. То есть не нужно просто забрать компьютер и ничего не дать взамен. Это значит, что ребёнка нужно максимально нагрузить домашними делами, спортивными кружками, найти ему посильную работу, отправить в детский лагерь, устроить туристический подход. Просто чаще общаться! Сначала не всё пойдёт гладко, но со временем всё станет на свои места», — отметил владыка.

Епископ также напомнил, что только личный пример родителей может показать детям всю красоту окружающего мира.

«Живите полноценной жизнью, цените каждую минуту общения со своим ребёнком и наслаждайтесь им. Самое главное — конкретными делами покажите ребёнку свою любовь. И тогда наши дети станут прислушиваться к своим родителям, а не к модным блогерам», — заключил епископ Виктор.

В тему: В УПЦ обеспокоены действиями активистов, выступающих против христианских ценностей.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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