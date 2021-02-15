За проживание в однокомнатной квартире в январе украинцы заплатили половину зарплаты

Главное: Стоимость содержания однокомнатной квартиры украинцами в январе в среднем составила половину минимальной зарплаты или шестую часть средней зарплаты.

Детали: Стоимость коммунального содержания однокомнатной квартиры за январь в Украине в среднем составила 2300 гривен при средней зарплате около 12 тыс. гривен. Как заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов на открытии форума «Украина 30. Платежки», 70% этой суммы в отопительный сезон составляет стоимость услуг теплоснабжения, «что ощутимо для каждого домохозяйства».

Как сообщает LB.ua, при этом он напомнил, что 9 февраля правительство заключило меморандум с мэрами, «Нафтогазаом» и НКРЭКУ о взаимопонимании и урегулировании вопросов относительно поставки тепла и горячей воды. «В меморандуме с целью обеспечить баланс интересов между потребителями и поставщиками предусмотрено несколько пунктов. Первый — тарифы в течение этого отопительного сезона подниматься не будут, стоимость услуг теплоснабжения и воды до конца сезоне не будет меняться. Второе — теплокоммунэнерго получат отсрочку платежа до октября 2021 года. Третье — сумма разницы между ценами на природный газ для предприятий теплоснабжения будет рассчитываться в соответствии с законодательством», — рассказал Чернышев, добавив, что «Нафтогаз» разработает долгосрочные ценовые предложения для предприятий теплоснабжения.

Министр также отметил необходимость дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий, чтобы уменьшить потребление тепла, а следовательно — и его стоимости.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

С 1 февраля максимальная стоимость доставки одного кубометра газа для украинцев составляет 1,79 грн, а цена газа не должна превышать 6,99 грн за кубометр.

Напомним: С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 5 тыс. гривен.