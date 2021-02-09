Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев

«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев

Автор: «Фраза»
09.02.21 16:06
407
«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев

Власть во главе с Зеленским решила жить по правилу диктаторов XX века «Нет человека — нет проблемы». Об этом в колонке на сайте издания «Капитал»  официального партнера The Financial Times — пишет доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев, анализируя скандальную историю с запретом деятельности телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

«Диктатор Парагвая Альфредо Стресснер (правил с 1954 по 1989 годы) был человеком, любящим простые решения. Как-то ему в очередной раз положили на стол докладную, о том, что в стране дикая безработица. На что генерал разозлился, потребовал в будущем не портить ему настроение, а поэтому вообще запретил вести учет количества безработных»,  приводит социолог пример из истории.

«К чему это я? 2 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях, запретив работу телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Не будем касаться того, что по законам Украины санкции можно объявить только в отношении иностранных граждан и юридических лиц, поэтому указ Зеленского со старта незаконный. Не будем напоминать, что СНБО по факту совершило подлог, потому что ссылается на постановление Верховной Рады 2018 года, а там нет ни слова о телеканале ZIK. Речь о том, что власть во главе с Зеленским в XXI веке решила жить по правилу диктаторов XX века «Нет человека — нет проблемы»,  поясняет ученый.

Кутуев сообщает, что сторонники власти прославляют Зеленского «за то, что он проявил силу», но более верно будет сказать, что на самом деле Зеленский продемонстрировал бессилие.

«Поэтому тем, кто прославляет решение Зеленского, стоит готовиться к тому, что завтра власть может забрать у него бизнес / квартиру / автомобиль. А почему нельзя? Если один раз Зеленскому и компании удалось запретить сразу три телеканала, а на их частоты завести „Дом“, то почему нельзя и дальше „демонстрировать силу“?

А точно ли силу? Зеленский шел на выборы с обещаниями установить мир на Донбассе, прекратить грабеж народа через повышение коммунальных тарифов, „сажать“ воров и взяточников. И ничего из этого не выполнено. Да, каналы можно закрыть  но проблему это не решает. Поэтому более верно будет сказать, что на самом деле Зеленский и компания закрыли „112 Украина“, NewsOne и ZIK от бессилия  раз не можем выполнить свои обещания, так давайте закроем рот журналистам, которые критикуют власть. Но это ущербная логика»,  уверен социолог.

Кутуев поясняет, что Зеленский своим решением противопоставил себя крупному бизнесу и топ-политикам  Ахметову, Коломойскому, Боголюбову и другим.

«Потому что все владельцы крупных телеканалов  „Прямого“, „Украина24“ и других  уже напряглись. Так как власть во главе с Зеленским дала четкий сигнал: один росчерк пера — и забрали бизнес / телеканал / газету или журнал. И, как минимум, Зеленский и компания уже дали все топ-политикам и крупным бизнесменам повод задуматься над объединением, чтобы противостоять беспредельщикам», — констатирует он.

Кутуев обращает внимание, что атака власти во главе с Зеленским на телеканалы последовала сразу после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сбросила «Слугу народа» Зеленского с первого места и вышла в лидеры среди политических партий Украины.

«Если говорить о политике, то понятно, что атака на телеканалы — это попытка нанести удар по медиаресурсам оппозиции во главе с Медведчуком. И наезд Зеленского на телеканалы по времени совпал с новой тенденцией, когда социологи зафиксировали, что ОПЗЖ Медведчука вышла на первое место практически во всех опросах с 24,1%, в то время как электоральная база партии власти «Слуга народа» разваливается на куски (18,2%, хотя на выборах в Верховную Раду-2019 «зеленые взяли 43,16%)», — аргументирует эксперт.

«Скажем, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сегодня список самых популярных политических партий выглядит так:

 „Оппозиционная платформа  За жизнь“ Виктора Медведчука  24,1%;

 „Слуга народа“ Владимира Зеленского  18,2%;

 „Европейская солидарность“ Петра Порошенко  15,6%;

 „Батькивщина“ Юлии Тимошенко  10,3%»,  заключает доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

Тэги:

Комментарии

Статьи

05.02.21 09:25

Иранская беспилотная программа. Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
06.02.21 09:02

А в России любят полицаев…

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»
09.02.21 13:57

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Автор: Евгений Василевский, «Капитал»

Выбор редакции
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.02.21 16:51

Попытка Зеленского закрыть каналы, связанные с ОПЗЖ Медведчука – это наступление на свободу слова, - блогеры
09.02.21 16:16

На улицы Киева вышли БТРы
09.02.21 16:06

«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев
09.02.21 15:52

В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях
09.02.21 15:48

«Наезд» Зеленского на телеканалы приведет к усилению позиций Медведчука, – Кочетков
09.02.21 14:39

На Ровенщине женщина дома родила ребенка и положила его в морозилку
09.02.21 14:30

Митрополит Антоний рассказал, смогут ли спасти мир «новые мессии»
09.02.21 13:46

Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с «ДНР/ЛНР», – СМИ
09.02.21 13:22

За пассажирами киевского метро будут очень внимательно следить
09.02.21 13:20

Митрополит Онуфрий призвал осознать духовные первопричины пандемии
09.02.21 16:16

На улицы Киева вышли БТРы
09.02.21 15:52

В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях
09.02.21 13:13

Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
09.02.21 11:23

Украинцам рассказали, что будет с тарифами на тепло и электроэнергию
09.02.21 09:22

Коронавирус заставит украинцев по-новому путешествовать в ЕС
09.02.21 09:15

Смертность от COVID-19 в Украине снова резко выросла
09.02.21 09:09

Эпидемиолог рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
08.02.21 19:00

Главные новости за 8 февраля 2021 года
08.02.21 16:16

Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
08.02.21 14:25

Доктор Комаровский рассказал, можно ли матерям с коронавирусом кормить грудью детей
05.02.21 15:02

Трамп завершил карьеру киноактера
05.02.21 16:34

Степанов назвал точное число случаев повторного заражения коронавирусом в Украине
06.02.21 13:20

Моток желтой проволоки на побережье Техаса оказался живым
06.02.21 11:58

Пандемия коронавируса оказала неожиданный эффект на климат
07.02.21 13:57

Испанское СМИ: Зеленский зачищает информационное поле в Украине
07.02.21 13:52

Ученые обнаружили на спутнике Сатурна кое-что непонятное
07.02.21 14:08

В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника
07.02.21 14:05

Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK
07.02.21 17:02

Запрет телеканалов «112», NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко
07.02.21 11:59

Мумия, более ста лет пролежавшая в австралийском музее, оказалась крайне необычной
Фото и Видео
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
В Ивано-Франковской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус – погибли люди
В Ивано-Франковской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус – погибли люди
Скандальный игрок «Шахтер» попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде
Скандальный игрок «Шахтер» попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде
В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут
В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут
В Харькове произошло кровавое ДТП: столкнулись маршрутка и грузовик
В Харькове произошло кровавое ДТП: столкнулись маршрутка и грузовик
Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
Украинцам рассказали, от чего зависит начало вакцинации от коронавируса
Украинцам рассказали, от чего зависит начало вакцинации от коронавируса
Под Ровно произошло немного странное ДТП
Под Ровно произошло немного странное ДТП
Зеленский заявил, что готов вколоть себе вакцину, но только не российскую
Зеленский заявил, что готов вколоть себе вакцину, но только не российскую
fraza.com
Новости блогосферы
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества
03.02.21 22:50

Нас ждет смена власти. А Разумков стал реальной альтернативой Зеленскому
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.