Улицы Одессы превратились в реки

Главное: В результате ночного дождя некоторые улицы Одессы «поплыли». Впрочем, воду откачали достаточно быстро.

Детали: Резкое потепление и ночной дождь превратили несколько улиц Одессы в реки. Как сообщает ТСН, воды было так много, что она не успевала стекать в сливную систему и дороги поплыли.

Из-за избыточного давления в коллекторной системе на Таможенной площади грязная вода выливалась через канализационный колодец прямо на проезжую часть, авто плыли, словно лодки.

Последний раз так сильно улицы города затапливало полторы недели назад, когда таял снег. В этот раз сотрудники коммунальных служб учли горький опыт минувшего раза и сразу же бросили на проблемные участки спецтехнику. Помпами воду откачали достаточно быстро.

В тему: В конце мая минувшего года из-за обильных осадков, которые накрыли Одессу, некоторые улицы превратились в самые настоящие реки. Временами уровень воды достигал окон автомобилей.