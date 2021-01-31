Смертность от коронавируса в Украине резко снизилась

Главное: Смертность от COVID-19 в Украине снижается. Выявили еще 3 177 случаев заразы.

Детали: В Украине снизилась смертность от коронавируса. Данные на воскресенье, 31 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 3 177 случаев заразы. Известно, что заболели 146 детей и 86 медицинских работников. Госпитализировали 1 960 больных.

Всего с начала пандемии заболели 1 219 455 человек.

Было проведено 19 059 тестирований: методом ПЦР – 15 042, методом ИФА – 4 017.

Наибольший прирост больных зафиксировали в Ивано-Франковской (337) и Закарпатской (217) областях, а также в Киеве (215).

Жертвами болезни стали 79 человек. За все время COVID-19 забрал уже 22 707 жизней.

Выздоровели 4 126 людей. За все время болезнь победили 1 018 784 человек.

В тему: накануне жертвами COVID-19 в Украине стали еще 149 человек.