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Новости > Смертность от коронавируса снизилась. Надолго ли?

Смертность от коронавируса снизилась. Надолго ли?

Агата Кловская
24.01.21 11:10
717
Смертность от коронавируса снизилась. Надолго ли?

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 83 человека. Выявлено 3 915 новых случаев заразы.

Детали: COVID-19 в Украине не отступает. При этом смертность немного снизилась.

Данные на воскресенье, 24 января, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Было выявлено 3 915 случаев болезни. Провели  23 081 тестов: методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 240 случаев.

Известно, что за сутки госпитализировали 2 079 человек. Заболели 117 детей и 111 медработников. Выздоровели 5 407 людей.

Жертвами коронавируса стали еще 83 человека. Всего умерли 21 861 пациент.

С начала пандемии заболели уже 1 191 812 человека, а выздоровели 947 514 людей.

В тему: мы писали, что коронавирус продолжает свою смертельную жатву в Украине.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия

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