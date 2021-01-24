Ученый из Финляндии предложил необычный способ колонизации в Солнечной системе

Главное: Финский физик Пекка Янхунен разработал механизм колонизации карликовой планеты Цереры, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. По его задумке около 50 тыс. человек могут жить на орбитальной станции, черпая ресурсы планеты при помощи специального космического лифта.

Детали: Физик Пекка Янхунен из Финского метеорологического института считает, что наиболее подходящим объектом для колонизации людьми в Солнечной системе является карликовая планета в поясе астероидов Церера. Как сообщает Lenta.ru, для этого он предлагает соорудить на ее орбите станцию, от которой бы к поверхности шел космический лифт длиной около 1 тыс. километров.

По мнению ученого, это позволит доставлять с планеты строительные материалы и ресурсы для пополнения запасов станции и ремонта, для чего на Церере содержится достаточное количество азота, воды и углекислого газа.

Сама станция, по задумке Янхунена, должна иметь длину более полутора километров и состоять из тысяч взаимосвязанных цилиндрических структур, приспособленных для жизни людей, их отдыха и сельского хозяйства.

Два гигантских зеркала, напоминающих раковину двустворчатого моллюска, будут собирать солнечную энергию, а вращение будет обеспечивать искусственную гравитацию.

По подсчетам финского физика, таким образом на станции смогут проживать до 50 тыс. человек.

Справка: Цереру в 1801 году открыл Джузеппе Пиацци, планету назвали в честь римской богини плодородия. Диаметр крупнейшего тела в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера составляет 950 километров. Церера на треть состоит изо льда. Станция Dawn достигла ее 6 марта 2015 года. Зонд был запущен 27 сентября 2007-го с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал.

В тему: Весной 2015 года автоматическая межпланетная станция Dawn получила первые цветные изображения поверхности Цереры. На фотографиях, сделанных в видимом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра, показаны участки Цереры с яркими пятнами, отображающими температурные особенности этого небесного тела.

В июне того же года планетологи обнаружили на карликовой планете объект в форме пирамиды и еще восемь загадочных пятен.

К концу года ученые установили, что эти пятна являются кратерами, в которых присутствует сульфат магния. На поверхности этих образований водяной лед, который покрывает остальную часть карликовой планеты, сублимировался в результате падения на него астероида, тогда как подповерхностный слой Цереры содержит смесь соли и воды.

В марте 2016 года на 47-й Лунной и планетарной конференции были опубликованы новые интригующие данные о карликовой планете и ее кратерах.

В конце того же года ученые признали Цереру одним из трех небесных тел в нашей Солнечной системе, пригодных для колонизации.

В январе 2017 года французские и американские планетологи определили происхождение поверхности крупнейшего небесного тела в поясе астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. По мнению ученых, поверхность карликовой планеты Церера во многом сформирована внешней материей.

Спустя месяц группа итальянских и американских планетологов обнаружила на Церере необходимые для зарождения и поддержания жизни алифатические органические соединения. Выяснилось, что большая часть «ингредиентов жизни» сосредоточена в районе кратера Эрнутет диаметром около 50 км на площади около тысячи квадратных километров.