Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

Агата Кловская
20.01.21 16:01
90
В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

Главное: Кабинет Министров Украины принял новую тарифную сетку для работников бюджетных учреждений, в соответствии с которой уже в этом месяце зарплаты учителей вырастут на 20%.

Детали: Уже в январе 2021 года зарплаты учителей в Украине вырастут на 20%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, соответствующую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений правительство утвердило сегодня, 20 января.

«Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами», — написал глава Кабмина.

Скриншот сообщения премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram

В свою очередь, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет объяснил, как будет происходить начисление. «Заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 г на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря — на 8,4%», — написал он на своем канале в Telegram.

«Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 — 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года», — объяснил министр.

При этом, по словам министра, все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться в увеличенных должностных окладов.

Скриншот сообщения Сергея Шкарлета в Telegram

В тему: 15 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете на 2021 год. В соответствии с ним минимальная заработная плата к концу года будет составлять 6500 грн.

Тэги: Кабинет Министров Украины, бюджет, образование, учитель, зарплата, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет

Комментарии

Статьи

19.01.21 12:19

Обрезание образования по-украински

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
18.01.21 17:41

«Динамо» в ОАЭ: поражение, которое должно стать полезным

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект
20.01.21 14:30

Коррупция одолела «Большую стройку»: как Юрий Голик и Александр Кубраков провалили перспективный дорожный проект

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты
20.01.21 16:01
84
Последние новости
20.01.21 16:01

В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты
20.01.21 15:43

В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
20.01.21 15:06

На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
20.01.21 14:36

Шансы Усика на ближайший бой с Энтони Джошуа упали почти до нуля
20.01.21 14:35

Митрополит Антоний рассказал, что поможет обрести счастье среди суеты
20.01.21 14:10

В РПЦ считают, что отношение к COVID-19 и вакцинации не может разделять Церковь
20.01.21 14:07

Коронавирус ударил по подготовке «Динамо» в ОАЭ
Фото и Видео
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
В суровом Николаеве полицейские избили бывшего нардепа. Они утверждают, что он сам упал
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
На Львовщине перевернулся грузовик с тремя десятками военнослужащих
Археологи нашли в Египте кое-что любопытное
Археологи нашли в Египте кое-что любопытное
Украинцев, получивших вакцину от коронавируса, будут заносить в специальный реестр
Украинцев, получивших вакцину от коронавируса, будут заносить в специальный реестр
Доктор Комаровский развенчал миф о пользе спорта для здоровья
Доктор Комаровский развенчал миф о пользе спорта для здоровья
Появилось видео, как в Крыму обледенел известный водопад
Появилось видео, как в Крыму обледенел известный водопад
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Митрополит Онуфрий окропил верующих и освятил реку для тех, кто решил окунуться - репортаж
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Одессит подрезал трамвай и избил ногами вагоновожатую, которая успела предотвратить ДТП
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
Опубликовано видео последствий сильнейшего землетрясения в Аргентине и Чили
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
В одном из киевских спальников маршрутка на полном ходу сбила пешехода
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.