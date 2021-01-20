В Кабмине обещают, что учителя уже в этом месяце получат повышенные зарплаты

Главное: Кабинет Министров Украины принял новую тарифную сетку для работников бюджетных учреждений, в соответствии с которой уже в этом месяце зарплаты учителей вырастут на 20%.

Детали: Уже в январе 2021 года зарплаты учителей в Украине вырастут на 20%. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, соответствующую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений правительство утвердило сегодня, 20 января.

«Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами», — написал глава Кабмина.

В свою очередь, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет объяснил, как будет происходить начисление. «Заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 г на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря — на 8,4%», — написал он на своем канале в Telegram.

«Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 — 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года», — объяснил министр.

При этом, по словам министра, все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться в увеличенных должностных окладов.

В тему: 15 декабря 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о госбюджете на 2021 год. В соответствии с ним минимальная заработная плата к концу года будет составлять 6500 грн.