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Новости > В ВОЗ дали прогноз на коллективную иммунизацию от коронавируса

В ВОЗ дали прогноз на коллективную иммунизацию от коронавируса

Агата Кловская
11.01.21 22:15
346
В ВОЗ дали прогноз на коллективную иммунизацию от коронавируса

Главное: В нынешнем году коллективной иммунизации от коронавируса достичь вряд ли получится. Поэтому нужно и дальше соблюдать меры по предотвращению распространения COVID.

Детали: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Жители некоторых стран будут оставаться незащищенными от COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время брифинга.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения», — заявила она.

При этом Сваминатан отметила, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID, которые необходимо будет соблюдать как минимум до конца года.

В тему: Украинцам рассказали, будут ли продлевать жесткий карантин в стране.

Тэги: общество, здоровье, мир, иммунитет, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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