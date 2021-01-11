В Виннице на территории детсада взорвался неизвестный прыгающий предмет

Детали: В винницком детсаду произошло ЧП. На детской площадке взорвался неизвестный предмет, который, по словам воспитателя, подпрыгивал как мячик.

Детали: Сегодня, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей. Об этом сообщает Vinnitsa.info.

Взрыв произошел около 12:20 на территории детского сада № 7, который находится по Бульвару Свободы. По предварительной информации, трое детей получили ожоги, их осматривают медики. Позже стало известно, что незначительные ожоги получила одна девочка, ее не стали госпитализировать.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

Одна из свидетельниц произошедшего рассказала, что услышала «хлопок», думала, что кто-то из работников детсада играет петардами. Затем она вышла на улицу и уже увидела, что едет машина «скорой» и пожарная.

Позже одна из воспитательниц рассказала родителям, что дети целы, повреждена только верхняя одежда, а взрывчатка была похожа на «попрыгунчик», как мячик.

«Воспитательница думала, что дети вынули этот мячик. Они взяли его на горку. Никто ничего не поджигал. Оно или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось. Все дети целы. Единственное, что одежда повреждена. Одежду взяли на экспертизу, чтобы установить, какое именно вещество взорвалась. Это какое-то самодельное устройство. Это не петарда. Оно круглое, как мячик. Выглядело, как попрыгунчик», — говорила воспитательница.

Заведующая детсада Елена Просекова тоже сообщила, что дети не пострадали, повреждена лишь одежда.

«Медики на месте осмотрели детей, и малышей родители забрали домой», — говорит Просекова.

Что именно взорвалось на детской площадке и как взрывоопасные вещества попали на территорию детского сада, должна установить полиция.

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