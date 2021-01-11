Тернопольский губернатор повторно заразился коронавирусом

Главное: Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш получил положительный тест на коронавирус. Для него это уже второй случай.

Детали: Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заболел COVID-19. В воскресенье, 10 января, он получил положительный тест на коронавирус. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Примечательно, что это уже второй случай заболевания Труша коронавирусом. Первый раз он заразился в конце августа прошлого года.

«Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело», — отметил глава ОГА.

В тему: 8 января в Украине начался «карантин зимних каникул».