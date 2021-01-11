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Новости > Тернопольский губернатор повторно заразился коронавирусом

Тернопольский губернатор повторно заразился коронавирусом

Александр Панько
11.01.21 09:09
1183
Тернопольский губернатор повторно заразился коронавирусом

Главное: Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш получил положительный тест на коронавирус. Для него это уже второй случай.

Детали: Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заболел COVID-19. В воскресенье, 10 января, он получил положительный тест на коронавирус. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Примечательно, что это уже второй случай заболевания Труша коронавирусом. Первый раз он заразился в конце августа прошлого года.

«Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело», — отметил глава ОГА.

В тему: 8 января в Украине начался «карантин зимних каникул».

Тэги: общество, здоровье, политика, Тернопольская область, новости Украины, коронавирус, Владимир Труш

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