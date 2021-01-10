Умер легендарный чемпион по игре в «Тетрис»

Главное: Умер легендарный чемпион мира по игре в «Тетрис» Джонас Ньюбауэр. Ему было всего 39 лет.

Детали: Легендарный чемпион мира по игре в «Тетрис» Джонас Ньюбауэр скончался в возрасте 39 лет. Об этом накануне в социальных сетях сообщили его родственники.

Отмечается, что причиной его кончины «стали внезапные проблемы со здоровьем, подробности неизвестны».

Представители Tetris так прокомментировали произошедшее: «Это огромная потеря. Джонас Ньюбауэр был одним из величайших игроков в классический «Тетрис» всех времен по мастерству, духу и доброте. Мы искренне сочувствуем его семье и друзьям, а также всему классическому сообществу «Тетриса». Мы все скорбим о его кончине».

Добавим, что Джонас Ньюбауэр за последние десять лет девять раз выходил в финалы чемпионатов мира и семь раз побеждал в них.

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