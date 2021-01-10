Ученые из Германии выяснили, что коронавирус не отпускает человека даже после смерти

Главное: Немецкие ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле человека даже после его смерти.

Детали: Ученые из Гамбургского университета обнаружили, что в телах пациентов, умерших от COVID-19, более суток спустя наблюдалась репликация коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщает Le Monde, для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении тел в медицинское отделение университетской клиники были взяты мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре +4 градуса.

В итоге в горле пациентов, умерших от COVID-19, исследователи нашли присутствие вируса, который размножался в течение 35 часов после смерти. Это доказывает тот факт, что COVID-19 сохраняет свою заражающую способность в тканях умерших в течение длительного периода времени и на неизменно высоком уровне.

Поэтому медики призывают соблюдать осторожность с телами умерших во избежание любого риска инфицирования.

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