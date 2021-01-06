Ученые впервые провели телепортацию частиц

Главное: В США впервые смогли телепортировать кубиты фотонов. Стали известны подробности.

Детали: Ученые из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, работающие при министерстве энергетики США, смогли впервые в истории телепортировать кубиты фотонов. Сделали они это через оптоволокно.

В отчете сказано, что телепортация прошла на 44 километра.

Информируется: «В ходе работы нам удалось добиться показателей точности до 90%, подтвержденных в ходе опытов в двух различных сетях».

Исследователи уверяют: «Данная технология совместима с современным телекоммуникационным оборудованием, не требует для своего внедрения прокладки дополнительного оптоволокна и в будущем может применяться при создании квантового интернета».

Поясняется также следующее: «Квантовая телепортация кубита достигается с помощью квантовой запутанности, при которой две или более частицы неразрывно связаны друг с другом. В данном процессе квантовое состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения и воссоздается в точке приема».

В тему: ранее мы писали, что ученые осуществили квантовую телепортацию на расстояние более тысячи километров.