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Новости > Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году, — эксперт

Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году, — эксперт

Автор: «Фраза»
06.01.21 11:40
654
Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году, — эксперт

Зеленский и Медведчук будут формировать политическую повестку дня в 2021 году. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум, сообщает «Капитал».

По его словам, накануне Нового года КМИС опубликовал свежие партийные и президентские рейтинги, и главный вывод, который можно из них сделать, такой: в 2021 году за политический олимп в Украине поспорят два топ-политика национального масштаба — Владимир Зеленский и Виктор Медведчук, а также их партии «Слуга народа» и ОПЗЖ:

«Декабрьские соцопросы подтверждают тенденции: партия власти вместе с действующим президентом продолжают стремительно терять рейтинг, а ОПЗЖ его стремительно набирает. КМИС дает партии Медведчука 23,1% голосов тех избирателей, которые уже определились со своим выбором. За полтора года после парламентских выборов у партии Медведчука плюс 10%. „СН“ — вторая с 20,9% поддержки, что в два раза меньше, чем было на парламентских выборах в 2019 году. Очевидно, что разочаровываясь в действующей власти, украинцы не возвращаются к „партиям войны“, правившим после Революции достоинства. Голоса разочарованного электората переходят к ОПЗЖ», — отметил эксперт.

«Лидер „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук за год укрепил личные позиции в украинском политикуме. Издания „НВ“, „Вести“ и „Корреспондент“ поставили его на пятое место в списке самых влиятельных персон Украины 2020 года. Вместе с ним в топ-5 всех рейтингов только Зеленский и Ахметов. Однако в декабрьском президентском рейтинге КМИС Медведчук занимает четвертое место с 8,7% поддержки и над ним из вышеперечисленных только Зеленский», — заявил Розенбаум.

«При этом не стоит забывать, что в будущем рейтинги ОПЗЖ и Медведчука будут расти, а вот рейтинги „слуг“ и Зеленского будут падать. Уже сейчас Медведчук, по данным опроса КМИС и Фонда им. Илька Кучерива, является политиком с самым высоким балансом положительного рейтинга.

Признают влияние Медведчука и на Западе. Так, в конце года крупнейшие западные СМИ выбрали двух украинских политиков для развернутых интервью. Международное информационное агентство Bloomberg взяло интервью у Медведчука и заявило, что популярность партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ является самой высокой среди оппозиционных политсил за последние шесть лет. В свою очередь The New York Times в декабре взяло интервью у президента Украины Зеленского», — добавил эксперт.

«Так почему растет рейтинг „Оппозиционной платформы — За жизнь“ и Виктора Медведчука? Есть несколько причин. Он презентовал мирный план, который одобрили и Россия, и ОРДЛО, и европейские депутаты и который реально мог бы закончить вооруженный конфликт на Донбассе. Он договорился с Россией о снижении цен на газ для Украины. Он уговорил Путина снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной экономики. В конце концов, он добился поставок и возможности производства вакцины от коронавируса в Украине», — отметил он.

«Подытоживая, можно сказать следующее: сейчас в Украине есть два политика, которые формируют повестку дня страны, и которые будут бороться за власть на следующих выборах. Интересно, что именно в 2021 году сможет противопоставить реальным действиям Медведчука нынешний глава государства кроме „видосиков“ с уставшими детьми?», — подчеркнул Розенбаум.

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