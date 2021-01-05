Неизвестный самолет разбомбил свадьбу в Мали: счет жертв идет на десятки

Главное: Десятки человек погибли в результате бомбардировки на свадьбе в африканском Мали. Кто устроил бомбометание на данный момент неизвестно.

Детали: В ночь на 4 января не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара неизвестного самолета в центре Мали. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, по некоторым данным жертвами стали около сотни человек.

Утверждается, что трагедия произошла в ходе свадебной церемонии недалеко от города Дуэнца.

В качестве причины произошедшего указывается ошибка военных летчиков. Боевой авиацией в стране располагают местные ВВС, миротворцы ООН, а также французские военные, проводящие операцию «Бархан».

В тему: В 2012 году повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север Мали, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад.

В начале 2013 г Франция ввела туда войска и вернула территорию под контроль центральных властей.

В августе 2020 года 75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, управляющий страной с 2013 года, подал в отставку после того, как его задержали вооруженные мятежники.