Перед самым Новым годом Зеленский получил солидный «подарок» в виде гонорара

Главное: В самом конце 2020 года президент Владимир Зеленский задекларировал более 4,5 млн грн. Эти деньги он получил в качестве роялти от двух компаний с ограниченной ответственностью.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2020 года получил от ООО «Квартал 95» и ООО «Киностолица» роялти на общую сумму 4589832 грн. Как сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции, в частности, «Квартал 95» перечислило Зеленскому 4354832 грн, а «Киностолица» — 235000 грн.

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В тему: В мае 2019 года друг и бизнес-партнер на тот момент избранного президента Сергей Шефир заявил о том, что Зеленский вышел из своего бизнеса, передав свою долю одному из бизнес-партнеров. При этом он не смог назвать, кому именно: «Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню».