Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока, — эксперт

Команда Ахметова активно работает над развалом своего основного электорального конкурента ОПЗЖ! С этой целью ведутся переговоры с группой Лёвочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании «Оппозиционного блока». Об этом заявила политический эксперт Елена Пачковская, пишут «Вести».

«Что я хочу сказать — пусть валят, особенно Левочкин. Все кто голосует за ОПЗЖ — в основном, голосуют за Медведчука и его связи с Россией. Ахметов принес огромное зло Юго-Востоку. Всем оппозиционным силам надо объединяться, а Ахметов работает над ослаблением оппозиции», — написала она.

«PS — уважаю любое мнение по этому поводу друзей, голосующих за другие оппозиционные партии», — отметила Пачковская.