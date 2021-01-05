Стало известно о чудесном свойстве всем известного плода

Главное: Стало известно об огромной пользе граната. О ней рассказала диетолог.

Детали: Российский диетолог Елена Соломатина поведала о небывалой пользе граната. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист заявила: «Гранат содержит большое количество антиоксидантов и кислот, которые обладают очень ярко выраженным свойством, помогающим снимать воспаление».

Она говорит: «Данный плод предотвращает разрушение клеток сердечнососудистой системы, помогает улучшить ее состояние и избежать таких серьезных заболеваний, как инфаркт, инсульт, а также способствует понижению уровня холестерина в крови».

Также эксперт информирует: «Были исследования по заболеваниям, связанным с дегенеративным изменением сосудов, в частности, головного мозга и болезни Альцгеймера. Гранат может предотвратить раннее развитие слабоумия. Также гранат оказывает достаточно серьезное противоопухолевое действие, особенно связанное с раком молочной железы».

При этом отмечается, что гранат нужно есть ежедневно – хотя бы по четвертинке крупного плода.

Медик предупреждает, что слишком много употреблять его не стоит: «Органические кислоты могут раздражать ЖКТ и вызвать обострение, если у кого-то уже есть определенные проблемы. Гранат может негативно воздействовать на эмаль зубов. Сок лучше разводить водой или пить через трубочку, и обязательно после этого полоскать рот».

По ее словам, есть гранат можно с косточками.

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