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Новости > Депутаты приняли бюджет на 2021 год

Депутаты приняли бюджет на 2021 год

Агата Кловская
15.12.20 19:00
799
Депутаты приняли бюджет на 2021 год

Главное: Народные депутаты Украины приняли закон о госбюджете на 2021 год. «За» проголосовали 289 парламентариев.

Детали: Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается, за документ проголосовали 289 нардепов.

Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) обнародован на сайте Верховной рады. При голосовании в Раде основные показатели не изменились.

Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Прожиточный минимум

Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривны, с 1 декабря — 2393 гривны.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января — 1769 гривен, с 1 июля — 1854 гривны, с 1 декабря — 1934 гривны.

Минимальная зарплата

Законом устанавливается в 2021 году минимальная заработная плата:

— в месячном размере: с 1 января — 6000 гривен, с 1 декабря — 6500 гривен;

— в почасовом размере: с 1 января — 36,11 гривны, с 1 декабря — 39,12 гривны.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.

Субсидии

Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37 169,9 млн гривен).

Расходы на президента, правительство, парламент и силовиков

Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266,8 млн гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году.

Из общего фонда на Секретариат Кабинета министров направят 1 106,5 млн гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).

Расходы на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 529,7 млн гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году.

На Офис генерального прокурора в 2021 году предусмотрели 11 531,6 млн гривен. Это на 52,6% больше, чем в текущем году.

Расходы на Государственное бюро расследований составляют 2 484,1 млн гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году.

На Службу безопасности предусмотрели сумму в 14 746,3 млн гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году.

Расходы на Национальное антикоррупционное бюро составят 1 065,8 млн гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году.

На Министерство внутренних дел выделили 85 815, млн гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году.

Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651,2 гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году.

Приватизация

Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд гривен.

Доходы от игорного бизнеса

Плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей предусмотрена в сумме 7 443,4 млн гривен. Это на 68,7% больше, чем в 2020 году (4 411,3 млн гривен).

Государственный долг

Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем госдолга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен.

Дефицит госбюджета

Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.

В тему: Бюджет Шмыгаля 2021: радость для МВФ и ментов с прокурорами.

Тэги: Верховная Рада Украины, Украина, общество, бюджет, экономика, политика, новости Украины

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