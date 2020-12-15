В Одессе мужчина изнасиловал сестру прямо в магазине

Главное: В Одессе 27-летний местный житель сломал нос своей двоюродной сестре, после чего изнасиловал ее. После этого он сбежал из области.

Детали: В Одессе арестовали 27-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании своей родственницы. Происшествие произошло в торговом павильоне молодого мужчины, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 19-летняя девушка наведалась к подозреваемому, чтобы приобрести компьютерную технику. Подобрав двоюродной сестре ноутбук, он угостил ее кофе, а потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.

По данным следствия, в ответ на услышанный отказ, человек сломал девочке нос, силой удовлетворил свои сексуальные потребности и, а, чтобы не оказаться за решеткой, бежал из области.

Правоохранители нашли злоумышленника и задержали. Ему сообщили о подозрении.

Сейчас он находится под стражей без альтернативы внесения залога. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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