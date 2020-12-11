Таблица коэффициентов УЕФА: Украина выполнила главную задачу на сезон

Главное: Украина сохранила за собой 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Можем замахнуться на большее?

Детали: Еврокубки уходят на зимнюю паузу. Появилась свежая таблица коэффициентов УЕФА.

Украина удалось отстоять в ней 12-е место, влияющее на наше представительство в турнирах. По сути можно считать, что главная задача на сезон 2020/2021 решена.

Дело в том, что наши конкуренты турки уже потеряли все свои команды и не смогут нас обойти.

Но можно замахнуться и на большее. Впереди Украины – Шотландия. Именно борьба за 11-ю позицию развернется уже с середины февраля, когда «Динамо» и «Шахтер» стартуют в Лиге Европы.

В тему: стало известно, с кем «Динамо» и «Шахтер» могут сыграть в Лиге Европы.