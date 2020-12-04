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Новости > Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы

Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы

Александра Кудрявцева
04.12.20 14:26
188
Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы

Главное: Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы показывает настоящие человеческие ценности.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии Православная Церковь напоминает нам: путь к Небу начинается на пороге рукотворного храма Божия, когда человек становится членом Церкви Христовой, а через это — и сам человек становится нерукотворным храмом Божиим, и дух Божий поселяется в нем. И именно поэтому наш жизненный путь должен пройти через храм, чтобы мы могли в нем вырасти духовно», — отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что каждый человек призван Богом к обожению, которое возможно только в процессе общения с Богом.

«Основное место, где мы можем встретить Бога, — святой храм, который совершенно не случайно именуется домом Божиим. Если наша душа не стремиться в храм Божий, то это значит, что мы далеки от правильной духовной жизни и близки к духовной смерти, ведь в храме присутствует Сам Господь, и мы получаем возможность соединиться с Ним в Таинстве Евхаристии», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Антоний объяснил, для чего нужно ходить в церковь.

«В храме мы на собственном опыте чувствуем, что такое Божие присутствие в нашей жизни. Бог совсем рядом с нами. Действительно, Господь принимает молитву от человека, в каком бы месте она ни была произнесена, но особенно близкой к Богу бывает молитва, которую мы возносим в храме Божием, ибо Сам Господь сказал: „Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“ (Мф. 18:20)», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что храм — это дом Божий, а Бога мы называем своим небесным Отцом, значит храм — это дом нашего Отца, а значит, и наш.

В тему: Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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