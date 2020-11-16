На Аляске самолет насмерть сбил медведицу

Главное: На Аляске самолет врезался в медведицу. Животное погибло.

Детали: Неприятный инцидент произошел на Аляске в минувшие выходные в аэропорту Якутат. Тут самолет авиакомпании Alaska Airlines во время приземлении насмерть сбил медведицу, которая выбежала со своим детенышем на взлетно-посадочную полосу.

Сотрудники аэропорта утверждают, что за десять минут до посадки Boeing 737-700 очистили ее, но время посадки пилоты лайнера заметили бегущих медведицу и медвежонка.

Информируется: «Переднее колесо шасси не задело животных, но капитан самолета почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под ним».

Медведица погибла на месте, а медвежонок не пострадал.

К счастью, никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал.

У машины был поврежден капот левого двигателя.

В тему: 7 февраля 2020 года мы писали, что на Аляске разбился самолет – погибли люди.