Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, чему учит Священное Писание и Священное Предание

Предстоятель УПЦ рассказал, чему учит Священное Писание и Священное Предание

Александра Кудрявцева
09.11.20 11:57
115
Предстоятель УПЦ рассказал, чему учит Священное Писание и Священное Предание

Главное: Священное Писание учит нас правильно выстраивать отношения с Богом и своими ближними, которые являются носителями образа Божия, с окружающим миром и с самим собой. Об этом рассказал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: Святые Законы, которым мы учимся от Священного Писания и Священного Предания, делают человека полезным для себя самого и для всего мира.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Священное Писание учит нас, как надо молиться. Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, то войди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному втайне; и Отец Небесный, видя твои тайные молитвы, воздаст тебе явно. Священное Писание учит нас, как правильно поститься. Когда ты постишься, не будь, как лицемеры, которые, когда постятся, принимают на себя мрачные лица, чтобы люди видели. Зато когда постишься, умой лице свое, помажь голову твою, и Отец Небесный, видя твой тайный пост, воздаст тебе явно. Священное Писание учит нас, как делать добрые дела. Не будь лицемером, а сделай так, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая, то есть сделай доброе дело втайне», — напомнил Блаженнейший.

Священное Предание, как добавил Блаженнейший владыка, учит нас правильно почитать Крест, осенять себя крестным знаменем, носить нательный крестик, молиться, повернувшись лицом к восходу солнца, и т.д.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий привел пример о той пользе, которую приносит Священное Предание.

Как рассказал Предстоятель, один юноша-язычник решил стать православным, чем разгневал знакомого старика. Так случилось, что старик убил человека. Чтобы сделать зло юноше-христианину, он сказал, якобы тот был участником убийства. Парня бросили за решетку, но он утверждал, что не делал зла. Однако обоим вынесли смертный приговор.

Но воины чувствовали, что юноша невиновен, поэтому договорились казнить его быстро, чтобы он не мучился, и спросили о последнем желании. Юноша попросил, чтобы его повесили лицом к восходу солнца. «Потому что христиане молятся лицом к восходу солнца, — сказал он. — Хочу, чтобы вы меня так повесили, чтобы я мог помолиться и за свои грехи, и всех вас». Услышав это, старик начал кричать, чтобы его тогда повесили лицом к идолу. Воины так и сделали. Но не успели выполнить просьбу юноши, как вдруг появился посланец от правителя города и передал новый приказ: не казнить юношу, потому что он действительно не виновен в убийстве. Юношу освободили. Он ушел в монастырь и молился за весь мир.

«Так, дорогие братья и сестры, помогают человеку порой даже в земной жизни, в земных трудностях Священные Законы, которые передаются нам и от Священного Писания, и от Священного Предания. Храним Святые Законы, которым мы учимся. Они полезны для нас и делают человека полезным для себя самого и для всего мира, они избавят от вечной смерти, а порой даже от земной неправедной смерти», — заключил Митрополит Онуфрий.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как изменяет человека любовь и грех.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

07.11.20 10:22

Фильм «Сплетение»: сказка о мужчине и женщине

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.11.20 08:55

«Динамо» – «Шахтер»: все равно в будущее смотрим с оптимизмом

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины
06.11.20 01:46

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Коронавирус продолжает «косить» ряды киевского «Динамо»

Коронавирус продолжает «косить» ряды киевского «Динамо»
08.11.20 13:18
3212
Последние новости
09.11.20 11:57

Предстоятель УПЦ рассказал, чему учит Священное Писание и Священное Предание
09.11.20 11:32

Вирус уничтожил протокол результатов выборов в Одесской области
09.11.20 11:02

Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов
09.11.20 10:53

В Минздраве рассказали о бесполезности рентгена для диагностики коронавируса
09.11.20 10:12

Министр обороны Великобритании спрогнозировал новую мировую войну из-за коронавируса
09.11.20 10:07

У рейтинга Труханова нисходящий тренд, он проиграет выборы, — эксперт
09.11.20 09:43

Этот мир никогда не будет прежним: в ОАЭ отменили наказания за алкоголь и сожительство
Фото и Видео
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Гигантский горящий метеорит устроил пожар на севере Ливана и попал на видео
Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов
Полный локдаун тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу, — Степанов
«Игра рукой»: сборная России по футболу отказалась от своего лидера из-за пикантного видео
«Игра рукой»: сборная России по футболу отказалась от своего лидера из-за пикантного видео
В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)
В России подростки зверски избили ровесника на «вписке» в запрещенную организацию АУЕ (видео 18+)
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
Сотрудники СБУ разоблачили шайку, которая торговала должностями в Минобороны
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
В Киеве из трамвая ногами вытолкали девушку без маски
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Мэром американского городка стал… французский бульдог
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.