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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал как изменяет человека любовь и грех

Митрополит Онуфрий рассказал как изменяет человека любовь и грех

Александра Кудрявцева
01.11.20 18:45
488
Митрополит Онуфрий рассказал как изменяет человека любовь и грех
Главное: Господь есть Любовь, и Бог хочет, чтобы мы были причастниками Его любви. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.
 
Детали: Любовь делает человека красивым, светлым, ангелоподобным, а грех – безобразным, холодным и демоноподобным. 
 
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
«Именно в любви то блаженство, радость, мир, ради которых Бог создал человека», – сказал Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейший напомнил, что Господь есть Любовь, и «Бог хочет, чтобы мы были причастниками Его любви».
 
«Все заповеди Божьи – это заповеди любви. И тот, кто живет по Божьим заповедям, сам становится любовью. Молитва – это любовь к Богу, которая разговаривает с Богом. Пост – это любовь, которая нормализует человеческую жизнь – и физическую, и духовную. Добрые дела – это любовь, которая приносит себя в жертву ближнему. Покаяние – это любовь, которая поднимает человека из греховного болота и вводит в область святости и чистоты. Другие добродетели: смирение, терпение, уважение – это также формы Божественной любви», – пояснил он.
 
По словам Блаженнейшего, грех имеет совсем другие свойства – он «обкрадывает, делает человека несчастным».
 
«Любовь делает человека красивым, светлым, ангелоподобным, а грех делает человека безобразным, холодным и демоноподобным», – подчеркнул он.
 
Предстоятель УПЦ поведал поучительную историю об одном талантливом художнике, который задумал написать картину с изображением ангела.
 
«Он начал искать человека, который имел бы ангельский образ, но нигде не мог найти. Ему посоветовали пойти в храм, где трудится юноша с красивым и светлым лицом, как у ангела. Художник пришел в храм, нашел этого юношу - действительно, лицо его было прекрасным и ангелоподобным, и он написал с него ангела. Прошло много лет, и в старости художник захотел написать картину с изображением демона. Он снова начал искать типаж среди людей, но ни один не подходил. Кто-то посоветовал ему пойти в тюрьму, где есть человек с лицом, как у демона. Художник нашел того заключенного - и действительно, у него лицо было демоноподобным. И он написал с него демона», – рассказал Митрополит Онуфрий.
 
«А затем, когда они разговорились между собой, выяснилось, что и ангела, и демона художник рисовал с одного и того же человека, который вскоре после их первой встречи «сошелся с недобрыми друзьями, начал пить, гулять, воровать, другие тяжкие грехи совершать. За это его посадили в темницу, и его ангельский образ превратился в демоноподобный. Так грех меняет облик человека. Добрые дела, Божьи заповеди делают человека светлым, красивым, благородным, а грех - темным, безобразным, холодным», – завершил рассказ Предстоятель.
 
Архипастырь пожелал всем, кто еще не начал ни молиться, ни поститься, ни совершать добрые дела, или делают это нерадиво – взять себя в руки и начать заставлять себя жить по заповедям любви.
 
«Давайте будем стараться жить по Божьим заповедям, тогда и мы будем иметь светлый образ, и те чувства блаженства, счастья и мира, к которым стремятся все люди, будут достоянием нашей души. Давайте жить по Евангелию, и Бог будет с нами!», – подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как Бог никогда не отвергается от человека.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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