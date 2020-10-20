Стало известно, когда на нашу планету обрушится магнитная буря

Главное: Скоро на Землю обрушится магнитная буря. Стали известны подробности.

Детали: В российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца заявили, что на нашу Землю обрушится магнитная буря. Обнародован прогноз.

Ученые говорят, что магнитная буря класса G1 начнется 22 октября, а завершится 25 числа.

Эксперты говорят: «Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1».

Такая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что в NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов.