Стало известно, когда на нашу планету обрушится магнитная буря

Главное: Скоро на Землю обрушится магнитная буря. Стали известны подробности.
Детали: В российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца заявили, что на нашу Землю обрушится магнитная буря. Обнародован прогноз.
Ученые говорят, что магнитная буря класса G1 начнется 22 октября, а завершится 25 числа.
Эксперты говорят: «Ее мощность на всем протяжении будет на самом низком уровне G1».
Такая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.
В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что в NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов.