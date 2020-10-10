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Новости > В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса

В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса

Агата Кловская
10.10.20 15:04
374
В Госпродпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик коронавируса

Главное: Пик эпидемии коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года. Такой прогноз дали в Госпродпотребслужбе Украины.

Детали: В Госпродпотребслужбе Украины прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Украине будет зафиксирован в январе — феврале 2021 года, а к марту начнется снижение уровня заболеваемости. Об этом в интервью «Обозревателю» сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Он сказал, что рост заболеваемости и «ряд рекордов» в Украине будут фиксироваться до марта 2021 года.

«Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе — феврале, снижение — в марте — апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная», — сказал Рубан.

В тему: Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Поэтому необходимо увеличить количество мест для размещения больных.

Тэги: общество, здоровье, заболеваемость, новости Украины, коронавирус

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