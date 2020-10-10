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Новости > Норвежцы раскрыли секрет долголетия

Норвежцы раскрыли секрет долголетия

Агата Кловская
10.10.20 00:05
236
Норвежцы раскрыли секрет долголетия

Главное: Секрет долгой жизни раскрыт. Сделали это норвежские ученые.

Детали: Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук заявили, что раскрыли тайну долголетия. Их цитирует издание British Medical Journal.

Ученые сообщили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет могут улучшить здоровье и продлить жизнь.

В публикации сказано, что в эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев в возрасте от 70 до 77 лет, которые были разделены на три группы.

Отмечается следующее: «В первой испытуемые два раза в неделю выполняли высокоинтенсивные тренировки, включающие десятиминутную разминку и четырехминутные упражнения с интервалом в четыре минуты».

В то же время сообщается: «Участники второй группы тренировались с постоянной умеренной интенсивностью по 50 минут два раза в неделю, а добровольцам из третьей группы было предписано выполнять упражнения по рекомендациям норвежского Министерства здравоохранения».

Эксперты говорят, что через пять лет сравнили данные по смертности среди всех участников эксперимента, после чего узнали, что в первой группе этот показатель составил три процента, во второй – почти шесть процентов, а в третьей – 4,7 процента.

Специалисты говорят: «Разница не является статистически значимой, однако свидетельствует о взаимосвязи высокоинтенсивных тренировок с хорошим самочувствием и более высокой продолжительностью жизни».

В тему: 14 сентября 2020 года мы писали, что Американцы заявили, что температура тела влияет на продолжительность жизни.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, старость, долголетие

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