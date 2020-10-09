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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как относиться к людям, которые ненавидят нас

Митрополит УПЦ рассказал, как относиться к людям, которые ненавидят нас

Александра Кудрявцева
09.10.20 12:45
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Митрополит УПЦ рассказал, как относиться к людям, которые ненавидят нас

Главное: Смотрите на озлобленного и страдающего от своих грехов человека, как на брата или сестру, попавших в беду.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Вся в премудрость богословия заключена только в одном слове, которое, по сути, выражает сущность Бога — это Любовь. Когда Но когда в душе нет любви, тогда не имеют значения и все остальные добродетели. Мы теряем все, что отдаем, и только любовь, чем больше ее даришь, тем более она умножается. Апостол Иоанн Богослов, заканчивая мысль Екклесиаста, учит нас тому, что рано или поздно все пройдет, кроме одного — Любви. Она останется навечно», — напомнил владыка.

По словам митрополита Луки любить тех, кто любит нас, легко. Однако, важно полюбить тех, «кто сеет вокруг себя ненависть, клевету и злобу».

«Каждый из нас знает, как больно жалят бесы, как навязчивые грехи кусают своими зубами душу, как раздирают сердце помыслы и смущения. Представьте себе, что вы видите на улице кота, который мучительно умирает от сильнейшей блошиной инвазии и заражения глистами. Что вы будете чувствовать по отношению к этому несчастному созданию? Только жалость и сострадание. Но ведь тоже самое, только в более страшных масштабах, происходит и с людьми, зараженными грехами и страстями. Эти паразиты высасывают из их душ остатки жизни, а от укусов и зуда этих исчадий ада люди сходят с ума и ведут себя как одержимые. Теперь эти люди попали в беду и, сами того не понимая, обрекают себя на вечные и нескончаемые муки, которые для них начались уже здесь, на земле», — подчеркнул архиерей.

Он объяснил, что люди, зараженные грехом, нуждаются в наибольшей любви и сострадании.

«Никто, кроме нас с вами, за них перед Богом не сможет замолвить ни одного доброго слова, а сами они к этому сделались уже не способными. Смотрите на грешника, как на брата или сестру, попавших в беду, «благословляйте их, а не проклинайте» и так сделаетесь «сынами Бога Вышнего, Который добр к неблагодарным и злым», — заключил митрополит Лука.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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