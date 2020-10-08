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Новости > Епископ УПЦ считает, что пример преподобного Сергия Радонежского актуален для решения кризисов

Епископ УПЦ считает, что пример преподобного Сергия Радонежского актуален для решения кризисов

Александра Кудрявцева
08.10.20 18:25
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Епископ УПЦ считает, что пример преподобного Сергия Радонежского актуален для решения кризисов

Главное: Преподобный Сергий, который прочно стоял на принципах Евангелия — образец смирения и поиска не власти земной или земного авторитета, а Царства Небесного.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) на blogs.korrespondent.net.

«Из исторических источников, дошедших до нашего времени, мы знаем, что преподобный никак не выделялся, как говорят сегодня, лидерскими качествами. Он не был политиком, ни был власть имущим, ни был человеком, который любой ценой стремился получить властные полномочия. Напротив, преподобный Сергий — это образец смирения и поиска не власти земной, а Царства Небесного. Он не строил свою собственную жизнь в соответствии с ориентирами государственного авторитета или военной мощи, а крепко стоял на принципах Евангелия, он стремился к получению святости», — отметил епископ Виктор.

Он объяснил, что несмотря на стремление к уединению и молитве, игумен Сергий никогда не убегал от людей и их проблем, глубоко занимался ими и пытался решать их.

«Преподобный Сергий искал выход не в наружной плоскости, которая базируется на политике и человеческой силе, а в области духа, главными для которой являются молитва и личная аскеза. Подвижник понимал, что изменить мир можно только в том случае, если удастся изменить самого себя. Поэтому для решения проблем своего народа, преподобный Сергий выбрал самый тяжелый и самый путь — путь молитвы и самосовершенствования», — подчеркнул владыка.

По его мнению, сегодня тот способ, с помощью которого Радонежский чудотворец боролся против глубокого всенародного кризиса, многим кажется странным, малоэффективным и недейственным, однако именно он явлется верным.

«Современный человек часто считает, что только внешняя активность способна принести какой-то результат. Однако, история нас учит, что самая борьба, как и величайшие достижения, всегда является результатом титанических внутренних усилий. Именно поэтому, личность преподобного Сергия и память о нем так важна для нас, если мы действительно, а не призрачно, стремимся изменить жизнь своего народа к лучшему. А для этого, прислушиваясь к установкам преподобного Сергия, мы должны понять — изменения начинаются в душе и сердце каждого из нас. Пламенная молитва, глубокое смирение и всепрощающая любовь — вот наш путь к всенародному благосостоянию, мирному небу над головой и светлому будущему», — заключил владыка.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, как Господь помогает человеку измениться к лучшему.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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