Всемирный банк констатировал неизбежный рост нищих во всем мире

Главное: Количество людей в состоянии крайней бедности по итогам 2020 года увеличится впервые за 22 года наблюдений. В качестве причины во Всемирном банке называют пандемию коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Число людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Lenta.ru, по подсчетам Всемирного банка, в 2021 гг эта цифра может увеличиться на 150 млн.

Речь идет о людях, чей ежедневный доход составляет менее $1,9. Число таких людей в этом году, как ожидается, составит от 9,1% до 9,4% мирового населения.

При отсутствии пандемии коронавируса уровень «крайней бедности» в мире в текущем году составил бы 7,9%, считают в ВБ.

Отметим, что ожидаемый рост числа нищих будет первым с 1998 года, когда мировую экономику потряс азиатский финансовый кризис.

В тему: По прогнозам Всемирного банка, в ближайшее время экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине.