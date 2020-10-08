Митрополит УПЦ назвал профессионализм юристов залогом развития государства в Украине

Главное: Профессиональные знания юристов и интеллектуальный потенциал станут залогом демократических реформ в Украине.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, поздравляя юристов Украины с профессиональным праздником.

«Сегодня в Украине происходит становление социально ориентированного, демократического, правового государства, утверждения прав и свобод человека. И ведущая роль в этом процессе, безусловно, отводится юристам — часовым законности и правопорядка. Ведь еще со времен Древнего Рима именно юристы считались элитой нации и обеспечивали переход общества от обычаев к законам и от законов к созданию государства. Латинское „juris“ означает не только „право“, но и „справедливость“. Для юристов это символ верховенства права», — сказал митрополит Лука.

Владыка подчеркнул значимость труда представителей юридической сферы.

«Быть юристом — высокая честь и огромная ответственность. Ведь обеспечение прав и свобод каждого гражданина государства, роста правовой культуры народа и общества зависят именно от Вас — судей, адвокатов, нотариусов, юристов-консультантов, работников правоохранительных органов, ученых-юристов. Вы ежедневно помогаем людям решить самые сложные и часто судьбоносные проблемы, поэтому в вашей профессии, как ни в какой другой, ошибки могут обойтись очень дорого. В этот знаменательный день я глубоко убежден в том, что ваши профессиональные знания, мастерство, творческий подход и интеллектуальный потенциал станут залогом осуществления и обеспечения демократических реформ в нашем государстве, гарантией его уверенного продвижения вперед», — рассказал митрополит.

Владыка Лука пожелал юристам «Божией помощи, профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и твердой веры в те высокие идеалы, к которым мы все стремимся на пути утверждения закона и справедливости».

* 8 октября в Украине отмечается День юриста. В этот день поздравления адресованы всем сотрудникам, работающим в юридических и кадровых отделах, адвокатских и нотариальных конторах, юрисконсульты; судьи; адвокаты, правозащитники; прокуроры.

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