Митрополит УПЦ объяснил, как человек может реализовать замысел Бога

Главное: Человек призван стать храмом Живого Бога. Об этом сказал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Призвание человека стать храмом Бога Живого. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Когда в сердце человека живет Живой Бог — он духоносец, если там Бога нет — он трупоносец. Это уже не дух, облеченный в плоть, а скелет, на котором висит будущий труп. „Вы храм Бога Живаго“, — говорит нам апостол Павел о смысле и назначении нашей с вами жизни», — объяснил владыка Лука.

Он напомнил, почему не нужно путать «великое человеческое предназначение с ее профанацией, которая звучит на языке современных язычников фразой «бог у меня в душе».

«Эти люди не лгут, они говорят правду. На самом деле бог у них в душе. Но это их бог, а не Тот, Кто ради нас стал Человеком. Этот „бог, живущий в душе“, всего лишь местный сердечный домовой, который питается струпьями страстей своего хозяина. Так, вместо храма, в котором должен жить Живой Бог, человек превращает свое сердце в сатанинское капище. В таком „храме“ возносятся не молитвы к Богу, а воскурения дьяволу. Кому позволять жить в своем сердце, а кого изгонять, каждый пусть решает для себя сам. Я же желаю всем своим читателям, чтобы тот великий замысел, который Бог имеет по отношению к каждому из нас, получив свое начало в нынешней жизни, был реализован в вечной радости будущего века», — заключил митрополит Лука.

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