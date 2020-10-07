Епископ УПЦ рассказал, как не стать эгоистом, обиженным на Бога

Главное: Необходимо ставить в центр нашей жизни Христа, а не прикрываться мнимой верой в Него

Детали: В центре жизни христиан должен быть Христос, но жизненные цели, стремления и мечты многих из нас слишком часто далеки от Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Христоцентризм, к сожалению, для большинства христиан — только теория и красивое словосочетание. Жизненные цели, стремления и мечты многих из нас слишком часто далеки от Христа. Мы не просто забываем о том, что Он сделал для нас, но и не хотим помнить, что нам надлежит делать для Него. Бывает, что жизнь современного человека — это бесконечное метание между непомерными желаниями и обидой на Бога за неисполнение таковых», — сказал владыка.

Он объяснил, что для некоторых людей «христоцентризм строится не на Христе и Евангелии, а на собственном „эго“, собственных мечтах и целях».

По словам владыки Виктора,часто в центре всей жизни нашего современника не Спаситель, а он сам, то есть, речь идет об обычном эгоизме, поданном с «религиозной приправой».

Епископ Виктор пояснил, как исправить такую ситуацию.

«Во-первых, нужно принять волю Божию. То есть, понять, что всё случающееся с нами целиком и полностью зависит от Творца мира. Даже простое понимание этого факта, само по себе, способно в корне изменить наше существование», — отметил он.

«Во-вторых, нужно никогда не обвинять Бога в своих проблемах и несчастьях, — продолжил владыка Виктор, — а наоборот, принимать всё со смирением и находить в себе силы благодарить Его за всё».

«В-третьих, всегда помнить, что Евангелие — это не теория, а практика. Другими словами, нужно стараться исполнять всё то, о чём говорил нам Христос», — подчеркнул епископ.

«Ну и самое главное. Для того, чтобы преодолеть свой собственный эгоизм, нужно всегда задавать себе вопрос: „А как на мой поступок смотрит Господь? Ведь если Он есть, а я живу так, как если бы Его не было, то что будет после того, когда я умру?“ По большому счёту, именно от ответа на этот вопрос и зависит вся наша жизнь. Поэтому, когда мы говорим о христоцентричности, необходимо ставить в центр нашей жизни Христа, а не прикрываться мнимой верой в Него. В противном случае, мы просто будем культивировать собственный эгоизм», — заключил епископ Виктор.

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